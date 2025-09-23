Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 23 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 23 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Günün maç takvimine göre, bugün yerli ve yabancı liglerde heyecan dolu müsabakalar oynanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası 3 maçla başlayacak. Ayrıca LaLiga, Portekiz Ligi, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası'nda birbirinden önemli mücadeleler var. İşte, 23 Eylül 2025 bugünkü maç programı, karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:17
        1

        23 Eylül 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Portekiz Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası’nda birbirinden önemli maçlar oynanacak. Merak edenler için bugün oynanacak mücadeleleri ve başlangıç saatlerini derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Eylül 2025 bugünün maç takvimi…

        2

        23 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Trendyol 1. Lig

        17:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

        20:00 Iğdır FK - Hatayspor (TRT Tabii Spor 6)

        20:00 Çorum FK - Serik Spor (TRT Spor)

        3

        İspanya - LaLiga

        20:00 Athletic Bilbao - Girona (S Sport Plus)

        20:00 Espanyol - Valencia (S Sport Plus)

        22:30 Sevilla - Villarreal (S Sport Plus)

        22:30 Levante - Real Madrid (S Sport)

        4

        Portekiz - Premier Lig

        22:15 Benfica - Rio Ave (S Sport Plus)

        5

        İngiltere Lig Kupası - 3. Tur

        21:45 Barnsley - Brighton

        21:45 Burnley - Cardiff

        21:45 Fulham - Cambridge

        21:45 Lincoln City - Chelsea

        21:45 Wigan Athletic - Wycombe

        21:45 Wolverhampton - Everton

        21:45 Wrexham - Reading

        22:00 Liverpool - Southampton

        6

        İtalya Kupası - 2. Tur

        18:00 Cagliari - Frosinone

        19:30 Udinese - Palermo

        22:00 Milan - Lecce

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
