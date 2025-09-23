23 Eylül 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Portekiz Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası’nda birbirinden önemli maçlar oynanacak. Merak edenler için bugün oynanacak mücadeleleri ve başlangıç saatlerini derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Eylül 2025 bugünün maç takvimi…