        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!

        Bugünkü maçlar 4 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 4 Kasım 2025 Salı günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. Devler Ligi'nde bu akşam Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 4 Kasım 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:57
        4 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam başlayacak. 4 Kasım Salı günü Devler Ligi’nde Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Juventus, Arsenal gibi dev isimler sahne alacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 4 Kasım 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA HEYECANI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak.

        Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

        4 KASIM 2025 SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

        20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)

        20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)

        23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

        23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)

        23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)

        23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)

        AFC Şampiyonlar Ligi

        13:00 Hiroshima - Gangwon

        13:00 Machida - Melbourne City

        13:00 FC Seoul - Chengdu Rongcheng

        15:15 Buriram - Shanghai Port

        19:00 Al Sadd - Al Ahli

        19:00 Sepahan - Ahal

        21:15 Al Ittihad - Al Sharjah

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        20:00 Hapoel Holon - Cholet

        20:30 Wurzburg - Galatasaray

        22:30 Trieste - Igokea

        Eurocup

        19:00 Türk Telekom - Panionios (TRT Spor Yıldız)

        21:00 Buducnost - Beşiktaş GAİN (TRT Spor Yıldız)

        21:30 JL Bourg - Chemnitz 99

        22:00 Trento - Lietkabelis

        6. İslami Dayanışma Oyunları

        16:00 Türkiye - İran (TRT Spor)

        4 Kasım Salı TV yayın akışı
        4 Kasım Salı TV yayın akışı
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
