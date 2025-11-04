4 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam başlayacak. 4 Kasım Salı günü Devler Ligi’nde Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Juventus, Arsenal gibi dev isimler sahne alacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 4 Kasım 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?