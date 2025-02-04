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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 ŞUBAT 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 4 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        4 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken Avrupa'da kritik maçlar oynanacak. Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Championship, AFC Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Türkiye Kupası'nda bugün Beşiktaş, Kırklarelispor ile karşılaşacak. İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında ise Atalanta, Bologna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:29
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        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 4 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Beşiktaş Kırklarelispor maçı olacak. Öte yandan Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Championship, AFC Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Şubat 2025 bugünkü maç programı…

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

        Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, 4 Şubat Salı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Günün açılış mücadelesinde Kocaelispor ve Sivasspor karşı karşıya gelirken günün kapanışı ise Beşiktaş - Kırklarelispor maçıyla olacak.

        Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        4 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

        C Grubu

        15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

        18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        D Grubu

        13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

        20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

        4

        FRANSA KUPASI

        21:00 Lille - Dunkerque HB

        21:00 Troyes - Brest

        23:00 Le Mans – PSG

        5

        İTALYA KUPASI

        23:00 Atalanta - Bologna

        6

        ALMANYA KUPASI

        22:45 Stuttgart - Augsburg

        7

        İSPANYA KRAL KUPASI

        23:30 Atletico Madrid - Getafe

        8

        İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

        22:45 Burnley - Oxford United

        9

        AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ

        19:00 Al Gharafa- Pakhtakor

        21:00 Al Hilal - Persepolis

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