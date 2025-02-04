Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 4 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Beşiktaş Kırklarelispor maçı olacak. Öte yandan Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Championship, AFC Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Şubat 2025 bugünkü maç programı…