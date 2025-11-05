Habertürk
Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 5 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

        Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        5 Kasım 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla tamamlanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Kasım 2025 bugünkü maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 12:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:18
        1

        Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Bu akşam Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Gözler ise Galatasaray-Ajax maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Kasım 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA DEVAM EDİYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

        Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

        3

        AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Ajax-Galatasaray maçı, 5 Kasım 2025 Çarşamba bugün TSİ 23.00’te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

        Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

        4

        5 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

        20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

        20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

        23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

        23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

        23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

        23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

        23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

        5

        AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

        13:00 Vissel Kobe - Ulsan Hora

        15:15 Johor Darul - S. Shenhua

        6

        UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması

        14:00 Benfica U19 - Leverkusen U19

        14:00 Karabağ U19 - Chelsea U19

        15:00 Pafos U19 - Villarreal U19

        16:00 Ajax U19 - Galatasaray U19

        16:30 Marsilya U19 - Atalanta U19

        17:30 C. Brugge U19 - Barcelona U19

        18:00 Inter U19 - Kairat U19

        18:00 Man. City U19 - Dortmund U19

        18:00 Newcastle U19 - Ath Bilbao U19

        7

        UEFA Gençlik Ligi - 2. Tur

        15:00 FCSB U19 - L. Zagreb U19

        15:00 Kızılyıldız U19 - B. Ostrava U19

        15:00 Korriku U19 - Hibernian U19

        16:00 A. Villa U19 - Skenderbeu U19

        16:00 Sabah U19 - Nantes U19

        17:00 D. Tbilisi U19 - AEK Larnaca U19

        17:00 Fiorentina U19 - Legia U19

        17:30 M. Haifa U19 - Austria W. U19

        18:00 Porto U19 - Bravo U19

        18:00 Real Betis U19 - Basel U19

        18:00 Trabzonspor U19 - HJK U19

        18:30 PAOK U19 - KA U19

        18:30 Puskas U19 - Brann U19

        19:00 Buducnost U19 - Midtjylland U19

        19:00 Ludogorets U19 - D. Minsk U19

        20:00 Brommapojkarna U19 - D. Kiev U19

        20:00 Köln U19 - Racing U19

        22:45 Shelbourne U19 - Zilina U19

        8

        Championship

        22:45 Preston - Swansea City

        22:45 QPR- Southampton

        22:45 S. Wednesday - Norwich

        23:00 Portsmouth - Wrexham

        9

        AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup A

        16:45 Al Wasl - Muharraq

        21:15 Al Wehdat - Esteghlal

        AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup B

        16:45 Arkadag - Al Ahli Doha

        19:00 Khalidiya - Andijan

        10

        AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup D

        19:00 Al Zawraa- Istiklol

        21:15 Al Nassr- Goa

        AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup F

        15:15 Eastern- Ratchaburi

        15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka

        11

        LaLiga 2

        22:00 R. Sociedad II - Huesca

        12

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        20:30 Bursaspor - Badalona

        20:30 Rytas - MLP Academics Heidelberg

        20:30 Benfica - Le Mans

        21:00 Promitheas - Legia Varşova

        23:00 Gran Canaria - Spartak

        13

        Eurocup

        20:00 Bahçeşehir Koleji - Hapoel Kudüs

        20:00 Neptunas - Manresa

        20:00 U-Banca Transilvania - Cedevita Olimpija

        21:00 Ulm - London Lions

        21:00 Aris - Slask Wroclaw

        22:00 Reyer -Hamburg

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
