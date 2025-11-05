Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
5 Kasım 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla tamamlanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Kasım 2025 bugünkü maç fikstürü...
Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Bu akşam Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Gözler ise Galatasaray-Ajax maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Kasım 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ajax-Galatasaray maçı, 5 Kasım 2025 Çarşamba bugün TSİ 23.00’te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.
Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.
5 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)
20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)
23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)
AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
13:00 Vissel Kobe - Ulsan Hora
15:15 Johor Darul - S. Shenhua
UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması
14:00 Benfica U19 - Leverkusen U19
14:00 Karabağ U19 - Chelsea U19
15:00 Pafos U19 - Villarreal U19
16:00 Ajax U19 - Galatasaray U19
16:30 Marsilya U19 - Atalanta U19
17:30 C. Brugge U19 - Barcelona U19
18:00 Inter U19 - Kairat U19
18:00 Man. City U19 - Dortmund U19
18:00 Newcastle U19 - Ath Bilbao U19
UEFA Gençlik Ligi - 2. Tur
15:00 FCSB U19 - L. Zagreb U19
15:00 Kızılyıldız U19 - B. Ostrava U19
15:00 Korriku U19 - Hibernian U19
16:00 A. Villa U19 - Skenderbeu U19
16:00 Sabah U19 - Nantes U19
17:00 D. Tbilisi U19 - AEK Larnaca U19
17:00 Fiorentina U19 - Legia U19
17:30 M. Haifa U19 - Austria W. U19
18:00 Porto U19 - Bravo U19
18:00 Real Betis U19 - Basel U19
18:00 Trabzonspor U19 - HJK U19
18:30 PAOK U19 - KA U19
18:30 Puskas U19 - Brann U19
19:00 Buducnost U19 - Midtjylland U19
19:00 Ludogorets U19 - D. Minsk U19
20:00 Brommapojkarna U19 - D. Kiev U19
20:00 Köln U19 - Racing U19
22:45 Shelbourne U19 - Zilina U19
Championship
22:45 Preston - Swansea City
22:45 QPR- Southampton
22:45 S. Wednesday - Norwich
23:00 Portsmouth - Wrexham
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup A
16:45 Al Wasl - Muharraq
21:15 Al Wehdat - Esteghlal
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup B
16:45 Arkadag - Al Ahli Doha
19:00 Khalidiya - Andijan
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup D
19:00 Al Zawraa- Istiklol
21:15 Al Nassr- Goa
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup F
15:15 Eastern- Ratchaburi
15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka
LaLiga 2
22:00 R. Sociedad II - Huesca
FIBA Şampiyonlar Ligi
20:30 Bursaspor - Badalona
20:30 Rytas - MLP Academics Heidelberg
20:30 Benfica - Le Mans
21:00 Promitheas - Legia Varşova
23:00 Gran Canaria - Spartak