Bugünkü maç programı 1 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Trabzonpor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise Real Madrid - Valencia maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
1 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17:00 Göztepe - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 2)
20:00 Galatasaray - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Sarıyer (TRT Spor)
16:00 Ümraniyespor - Sivasspor (TRT Spor)
19:00 Serik Spor - Adana Demirspor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United (beIN Connect)
18:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Connect)
18:00 Fulham - Wolverhampton (beIN Connect)
18:00 Nottingham Forest - Manchester United (beIN Sports MAX 2)
18:00 Burnley - Arsenal (beIN Sports 3)
20:30 Tottenham - Chelsea (beIN Sports 3)
23:00 Liverpool - Aston Villa (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
16:00 Villarreal - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Atletico Madrid - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Real Madrid - Valencia (S Sport, S Sport Plus)
İtalya Serie A
17:00 Udinese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
20:00 Napoli - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
22:45 Cremonese - Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
Fransa Ligue 1
19:00 PSG - Nice (beIN Sports 4)
21:00 Monaco - Paris FC (beIN Sports 4)
23:05 Auxerre - Marsilya (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
17:30 St. Pauli - Mönchengladbach (S Sport Plus)
17:30 Union Berlin - Freiburg (S Sport Plus)
17:30 RB Leipzig - Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
17:30 Mainz 05 - Werder Bremen
20:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Suudi Arabistan Pro Lig
16:30 Al Taawon - Al-Qadsiah
17:35 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah
20:30 Al Nassr - Al Fayha (S Sport Plus)