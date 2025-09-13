Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 13 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        13 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Galatasaray İkas Eyüpspor ile Beşiktaş RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise Real Sociedad-Real Madrid maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 13 Eylül 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...

        Giriş: 13.09.2025 - 09:29 Güncelleme: 13.09.2025 - 09:30
        1

        13 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Galatasaray, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da ise Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Real Sociedad ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 13 Eylül 2025 Cumartesi listesi…

        2

        13 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Trendyol Süper Lig

        17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

        17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)

        17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)

        20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

        20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor

        16.00 Boluspor-Manisa FK

        19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor

        19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK

        4

        Premier Lig

        14.30 Arsenal-Nottingham Forest

        17.00 Crystal Palace-Sunderland

        17.00 Fulham-Leeds United

        17.00 Bournemouth-Brighton

        17.00 Everton-Aston Villa

        17.00 Newcastle United-Wolverhampton

        19.30 West Ham United-Tottenham

        22.00 Brentford-Chelsea

        5

        La Liga

        15.00 Getafe-Real Oviedo

        17.15 Real Sociedad-Real Madrid

        19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

        22.00 Atletico Madrid-Villarreal

        6

        Serie A

        16.00 Cagliari-Parma

        19.00 Juventus-Inter

        21.45 Fiorentina-Napoli

        7

        Ligue 1

        18.00 Nice-Nantes

        22.05 Auxerre-Monaco

        8

        Bundesliga

        16.30 Heidenheim-Borussia Dortmund

        16.30 Union Berlin-Hoffenheim

        16.30 Mainz 05-RB Leipzig

        16.30 Freiburg-Stuttgart

        16.30 Wolfsburg-Köln

        19.30 Bayern Münih-Hamburg

