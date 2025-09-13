Bugünkü maç programı 13 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
13 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Galatasaray İkas Eyüpspor ile Beşiktaş RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise Real Sociedad-Real Madrid maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 13 Eylül 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...
13 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)
20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor
16.00 Boluspor-Manisa FK
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor
19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK
Premier Lig
14.30 Arsenal-Nottingham Forest
17.00 Crystal Palace-Sunderland
17.00 Fulham-Leeds United
17.00 Bournemouth-Brighton
17.00 Everton-Aston Villa
17.00 Newcastle United-Wolverhampton
19.30 West Ham United-Tottenham
22.00 Brentford-Chelsea
La Liga
15.00 Getafe-Real Oviedo
17.15 Real Sociedad-Real Madrid
19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves
22.00 Atletico Madrid-Villarreal
Serie A
16.00 Cagliari-Parma
19.00 Juventus-Inter
21.45 Fiorentina-Napoli