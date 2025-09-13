13 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Galatasaray, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da ise Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Real Sociedad ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 13 Eylül 2025 Cumartesi listesi…