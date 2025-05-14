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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MAYIS 2025 TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar listesi 14 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        14 Mayıs Çarşamba bugünkü maç fikstürü belli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün merakla beklenen mücadelesi hiç şüphesiz Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği final maçı olacak. Öte yandan İtalya ve İngiltere'de kupa finalleri ile play-off maçları oynanacak. La Liga'da ise zirve yarışını etkileyecek karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 14 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:03
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün hem Türkiye'de hem Avrupa'da kupa finalleri, play-off mücadeleleri ve lig maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali başta olmak üzere İtalya ve İspanya'da kritik mücadeleler futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Mayıs 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        2

        14 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Finali

        20:45 Trabzonspor - Galatasaray (ATV)

        3

        İtalya Kupası Finali

        22:00 Milan - Bologna (TRT Spor)

        4

        İspanya La Liga

        20:00 Alaves - Valencia (S Sport 2, S Sport Plus)

        20:00 Villarreal - Leganes (S Sport, S Sport Plus)

        22:30 Real Madrid - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

        5

        UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

        14:00 Avusturya - İspanya (Final) (UEFA.tv)

        17:00 Hollanda - Fransa (Yarı Final) (UEFA.tv)

        20:00 İtalya - Norveç (Yarı Final) (UEFA.tv)

        6

        Hollanda Eredivisie

        21:00 Willem II - PEC Zwolle

        21:00 Utrecht - Sparta Rotterdam

        21:00 Groningen - Ajax

        21:00 NEC Nijmegen - NAC Breda

        21:00 PSV Eindhoven - Heracles

        21:00 Twente - AZ Alkmaar

        21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen

        21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk

        Fransa Ligue 1

        21:30 Dunkerque HB - Guingamp (Bein Sports, beIN Connect)

        7

        İsveç Allsvenskan

        20:00 Hacken - AIK Stockholm

        20:00 Hammarby - Sirius

        Japonya J.League

        13:00 Kawasaki Frontale - Yokohama FC

        13:00 Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol

        8

        İngiltere EFL League 1 Play-Off Yarı Final

        22:00 Stockport - Leyton Orient (TV8 Buçuk, Exxen)

        İskoçya Premier Lig

        22:00 Aberdeen - Celtic (S Sport Plus)

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