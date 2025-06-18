18 Haziran Çarşamba gününün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam edecek. Organizasyonun en başarılı takımı olan Real Madrid, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak voleybol ve basketbol maçları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 18 Haziran 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...