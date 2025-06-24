Bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Bu akşam 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda toplam 4 maç oynanacak. A ve C gruplarında yer alan takımların mücadeleleri TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan Türkiye 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı bugün oynanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 24 Haziran 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri…