Bugünkü maçlar 24 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 Haziran maç programı belli oldu. Böylece futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu yanıt buldu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan, A ve C gruplarında yer alan takımların mücadeleleri ile devam edecek. Öte yandan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçına çıkacak. 24 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 24 Haziran 2025 bugünkü maçlar listesi...
Bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Bu akşam 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda toplam 4 maç oynanacak. A ve C gruplarında yer alan takımların mücadeleleri TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan Türkiye 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı bugün oynanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 24 Haziran 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri…
24 HAZİRAN 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup A
04:00 Inter Miami - Palmeiras (TRT Spor)
04:00 Porto - Al Ahly (TRT 1)
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C
22:00 Auckland City - Boca Juniors (TRT Spor)
22:00 Benfica - Bayern Münih (TRT 1)