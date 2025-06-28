Gaziantep'te olay, önceki gün saat 05.30 sıralarında Onat Kutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Vergi Dairesi’nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1.5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B, ile oturdukları evin 3’üncü katından düştü.

M.Ş.B., emniyetteki ifadesinde eşi ile aralarında bazı sorunlar olduğunu ve olay günü de tartışma yaşadıklarını belirterek, eşinin intihar ettiğini söyledi. M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ailenin avukatı İsmet Tiryaki, Emel Akbaş Bayhan’ın ölümünde bazı şüpheler olduğunu ve bunun üzerine çalıştıklarını ifade ederek, "Maktulün ölümünde bazı şüpheli hususlar var. Kimseyi direkt suçlu ilan edemeyiz ancak bu şüpheleri aydınlatıp takibini yapmamız lazım. Maktulün daha önce de şüpheliye karşı adli ve idari makamlara müracaatları var. Darp edildiği ve tehdit edildiğine dair. Bu müracaatlar da kurumlarda kayıt altındadır.

"AYAKLARININ ÜZERİNE DEĞİL BAŞ ÜSTÜ DÜŞÜYOR"

Emel Akbaş Bayhan’ın annesi Muazzez Akbaş.

Maktulenin ölüm kayıtlarında başının üzerine düşmesi dikkat çekici. Normalde intihar eden birisinin ayaklarının üzerine düşmesi refleks göstermesi gerekiyor. Direnç göstermesi gerekiyor. Hareketsizce yere düşme şekli şüphelidir. Bu şüpheyi aydınlatacağız. Tüm görüntüler de kamera kayıtları ile mevcuttur’’ dedi.

"ÇOCUĞUNU ALDIRMAK İSTEDİ"

Emel Akbaş Bayhan’ın annesi Muazzez Akbaş, kızının intihar ettiğini düşünmediğini ifade ederek, kızının hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu aldırmak istediğini ve bu sebeple eşi ile sorunlar yaşadığını söyledi.

"KOCASI SÜREKLİ KUMAR OYNUYORDU"

Daha detaylı soruşturma istediklerini kaydeden Muazzez Akbaş, "Kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası kumar oynuyordu sürekli. Aylığını sürekli kumara veriyordu. Eve bir şey getirmezdi. Evleneli daha sene olmadı. Defalarca dövüş kavga oldu. Bu tartışmalar kavgalar yüzünden karakolluk da olduk. Benim kızım inançlı ve asla intihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmez. Evlenmeden önce hiçbir sıkıntısı yoktu. Hamileyim demiş çocuğu doğurmak istememiş imza istemiş ve vermemiş. Sürekli kızımı tehdit ediyordu. Gözaltına alınmış ancak adalete güvenim tamdır. Tutuklanmasını istiyorum. Tek sıkıntım o gezerse dışarıda ben yaşayamam" diye konuştu.

"EVLERİNDE HUZUR YOKTU"

Emel Akbaş Bayhan’ın kardeşi Ömer Akbaş ise ablasının eşi ile sürekli tartışma halinde olduğunu belirtti. Olayın intihar olduğunu düşünmediklerini kaydeden Ömer Akbaş, “Zaten sürekli ablamla eşi tartışma halindeydiler. Evde hiç huzuru yoktu. Ayın bir iki haftası hep huzursuz olduğu için anneme geliyordu geri gidiyordu. Hiçbir şekilde huzurlu evlilik yaşamadı. Son dönemde de hamile olduğu için aldırmak istemiş bu yüzden tartışma çıkmış. Karşı taraf imza vermemiş çocuğu aldırmak için. Biz bunun intihar olduğunu asla düşünmüyoruz. Savcılığın da kadın cinayet şüphesi olmasına rağmen şahsı hemen serbest bırakmasına da anlam veremiyoruz. Daha ayrıntılı ve detaylı araştırma yapılmasını talep ediyorum. Adalete olan güvenimiz tamdır. Savcılar hakimler gereğini yapacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.