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        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!

        İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre 9 kent için "sarı" alarm vererek fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte Marmara ve Ege'de fırtına alarmı verilen 9 ilimiz ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 07:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 07:12
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        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VEDİLDİ

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı alarmı verildi.

        Açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.

        ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

        Öte yandan ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

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        KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 33, Az bulutlu ve açık, kısa süreli fırtına bekleniyor

        BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 31, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 29, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

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        SİNOP: 29, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SAMSUN: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        RİZE: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ERZURUM: 31, Az bulutlu ve açık

        KARS: 28, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık

        VAN: 27, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

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