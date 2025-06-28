Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir: Mezopotamya'dan günümüze ulaşan 4 bin yıllık aşk hikayesi

MEZOPOTAMYA’DAN GÖNÜLLERE UZANAN BİR SES

İnsanlık tarihinin ilk yazılı metinlerinden biri belki de bir aşk mektubu olabilir. Irak’ın güneyinde yer alan antik Sümer kenti Nippur’da bulunan bir kil tablet, sadece çivi yazısıyla değil, duyguların binlerce yıl öncesine uzanan izleriyle de dikkat çekiyor. Bu eşsiz eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor ve dünyanın en eski aşk mektubu ya da aşk şiiri olabileceği düşünülüyor.