Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor: Osayi Samul, David Jurasek!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hem sağ bek hem de sol bek transferlerinde sona geldi. Sağ bek bölgesi için Fenerbahçe'den Osayi Samuel ile anlaşan Siyah-Beyazlılar, sol bek bölgesi için de Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar...
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti. Nijeryalı futbolcu, cumartesi günü saat 23.55 sularında İstanbul'a gelecek.
JURASEK'İN DE GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!
Transferde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılığı sonrası sol bek bölgesini de güçlendiriyor.
Bu kapsamda takıma fayda sağlayabilecek oyuncuları gündemine alan siyah-beyazlılar, son olarak Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı.
Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.