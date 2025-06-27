Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
Gelecek sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarına girdi. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Jhon Duran için devrede. İşte detaylar...
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Jhon Duran için devreye girdi.
Arabistan'da beklentileri karşılayaman Kolombiyalı forvet, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.
Birçok Avrupa devi yıldız golcüyü kadrosuna katmayı hedeflerken, Fenerbahçe transferde hız kazandı.
Sarı-lacivertliler, Jhon Duran için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir diğer aday Jonathan David'in Juventus'a daha yakın olması nedeniyle yönetim, Jhon Duran transferini bitirmeyi hedefliyor.