Sera Tokdemir'den cam silen dağcılara kahve ikramı

Oyuncu Sera Tokdemir, evinde otururken binanın camlarının silindiğini fark etti. Camları silenlerin dağcı olduğunu öğrenen Tokdemir; "Oturduğum sitenin binalarındaki camları silenlerin profesyonel dağcı ekipler olduğunu öğrendim. Bu, bana çok değişik geldi" dedi.

Sera Tokdemir, camları silen dağcı ekiple bir süre sohbet ettikten sonra Türk kahvesi ikram etti. Dağcı ekip, yerden metrelerce yükseklikteki boşlukta kahve içmenin keyfini yaşadı.