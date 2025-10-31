Bugünkü maç takvimi 31 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?
31 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Portekiz Süper Ligi, Championship, Eredivisie ve 2. Bundesliga'da birbirinden kritik maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Anadolu Efes, EuroLeague 8. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 31 Ekim 2025 bugünkü maçlar listesi.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Rams Başakşehir FK - Kocaelispor (beIN Sports 1)
TFF 1. Lig
20:00 Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)
Bundesliga
22:30 Augsburg - Borussia Dortmund (S Sport Plus)
La Liga
23:00 Getafe - Girona (S Sport Plus)
Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 Al Hilal - Al Shabab (TRT Spor)
Portekiz Süper Ligi
23:15 Sporting - Alverca (Tivibu Spor 4, S Sport Plus)
Championship
23:00 Wrexham - Coventry (EXXEN)
Eredivisie
22:00 PSV - Fortuna Sittard (Tivibu Spor 2)
2. Bundesliga
20:30 Preussen Münster - Holstein Kiel (Tivibu Spor 4)
20:30 Elversberg - Hannover 96 (Tivibu Spor 3)
EuroLeague
21:00 Monako - Panathinaikos
22:15 Olimpiakos -- Hapoel Tel Aviv
22:30 Baskonia - Anadolu Efes (S Sport Plus)
22:30 Partizan - Barcelona