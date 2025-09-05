Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri maç programı

        Bugünkü maçlar 5 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 5 Eylül 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa ve Afrika Elemeleri kapsamında toplam 24 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Eylül 2025 Dünya Kupası Elemeleri maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri...

        Giriş: 05.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:27
        5 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. Avrupa Elemeleri’nde 10, Avrupa Elemeleri’nde ise 14 maç oynanacak. Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler müsabakaların başlangıç saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Eylül 2025 Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü...

        5 EYLÜL BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu

        21.45 Slovenya-İsveç

        21.45 İsviçre-Kosova

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu

        21.45 Danimarka-İskoçya

        21.45 Yunanistan-Belarus

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

        21.45 İzlanda-Azerbaycan

        21.45 Ukrayna-Fransa

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu

        21.45 İtalya-Estonya

        21.45 Moldova-İsrail

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu

        21.45 Faroe Adaları-Hırvatistan

        21.45 Karadağ-Çekya

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

        19.00 Cibuti-Burkina Faso

        22.00 Mısır-Etiyopya

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu

        15.00 Güney Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

        22.00 Senegal-Sudan

        22.00 Moritanya-Togo

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

        19.00 Lesotho-Güney Afrika

        19.00 Benin-Zimbabve

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu

        19.00 Kongo-Tanzanya

        22.00 Fas-Nijer

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu

        16.00 Kenya-Gambiya

        22.00 Fildişi Sahili-Burundi

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

        15.00 Somali-Gine

        19.00 Uganda-Mozambik

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

        16.00 Nambiya-Malavi

