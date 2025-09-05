Bugünkü maçlar 5 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 5 Eylül 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa ve Afrika Elemeleri kapsamında toplam 24 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Eylül 2025 Dünya Kupası Elemeleri maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri...
5 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. Avrupa Elemeleri’nde 10, Avrupa Elemeleri’nde ise 14 maç oynanacak. Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler müsabakaların başlangıç saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Eylül 2025 Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü...
5 EYLÜL BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu
21.45 Slovenya-İsveç
21.45 İsviçre-Kosova
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu
21.45 Danimarka-İskoçya
21.45 Yunanistan-Belarus
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
21.45 İzlanda-Azerbaycan
21.45 Ukrayna-Fransa
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
21.45 İtalya-Estonya
21.45 Moldova-İsrail
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu
21.45 Faroe Adaları-Hırvatistan
21.45 Karadağ-Çekya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Cibuti-Burkina Faso
22.00 Mısır-Etiyopya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu
15.00 Güney Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
22.00 Senegal-Sudan
22.00 Moritanya-Togo
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
19.00 Lesotho-Güney Afrika
19.00 Benin-Zimbabve
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu
19.00 Kongo-Tanzanya
22.00 Fas-Nijer