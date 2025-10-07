Yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli aranın başlaması sebebiyle 7 Ekim Salı günü Süper Lig maçları oynanmayacak. Bugün Dünya Kupası U20 Son 16 Turu ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri de sporseverleri bekliyor olacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Ekim 2025 günün maçları…