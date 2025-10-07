Bugünkü maçlar 7 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
7 Ekim Salı günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli ara 6 Ekim'de başladı ve 12 gün sürecek. Bu süre zarfında Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Fakat Dünya Kupası U20, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 7 Ekim 2025 maç programı...
Yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli aranın başlaması sebebiyle 7 Ekim Salı günü Süper Lig maçları oynanmayacak. Bugün Dünya Kupası U20 Son 16 Turu ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri de sporseverleri bekliyor olacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Ekim 2025 günün maçları…
7 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası U20 - Son 16 Turu
22:30 Ukrayna U20 - İspanya U20
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Juventus (K) - Benfica (K)
22:00 Arsenal (K) - Lyon (K)
22:00 Barcelona (K) - B. Münih (K)
22:00 Paris FC (K) - OH Leuven (K)
UEFA Kupası Kadınlar - 2. Eleme Turu
18:00 Gintra (K) - Nordsjaelland (K)
20:00 Hacken (K) - Katovice (K)
20:00 Hammarby (K) - Brann (K)
21:45 Sporting CP (K) - Rosengard (K)
FIBA BKT EuroCup
19:00 Neptunas - Cluj Napoca
20:00 Beşiktaş Gain - London Lions
20:00 Ratiopharm Ulm - Panionios
FIBA Şampiyonlar Ligi
19:00 Promitheas - Heidelberg
19:30 Nymburk - Sabah BC
19:30 Würzburg - Trieste
20:00 Galatasaray MCT T. - Igokea
20:00 Rytas Legia Warszawa
21:00 VEF Riga - AEK
21:30 Joventut - Cholet
22:30 SL Benfica - Gran Canaria