9 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak 2 maçla devam ediyor. Bugün Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Borussia Dortmund takımları sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçları sonrasında ise yarı finale kalan 4 takım belli olacak. Bugünkü maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları için araştırmalar sıklaştı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 9 Nisan 2025 maç fikstürü…