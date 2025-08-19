Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bükreş nerede, hangi ülkede? Bükreş nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Bükreş nerede, hangi ülkede? Bükreş nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Bir zamanlar zarif mimarisi ve geniş bulvarlarıyla "Doğu'nun Paris'i" olarak anılan, ancak daha sonra 20. yüzyılın en hırslı ve en acımasız kentsel dönüşüm projelerinden birine sahne olan bir şehir... Burası, komünist dönemin devasa ve soğuk yapılarıyla Belle Époque döneminin zarafetinin yan yana, çoğu zaman birbiriyle çelişerek durduğu, Romanya'nın başkenti Bükreş'tir.

        Giriş: 19.08.2025 - 12:53 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:53
        Bükreş nerede, hangi ülkede?
        Tarihinin derin izlerini ve yaralarını saklamayan, aksine onları bugünkü kimliğinin bir parçası olarak sergileyen bu şehir, Doğu Avrupa'nın en dinamik ve en karmaşık metropollerinden biridir. Peki, bu zıtlıklar şehri tam olarak Bükreş nerede?

        Bir çobanın efsanesiyle başlayan kuruluş hikayesinden, bir diktatörün megaloman hayallerine ve kanlı bir devrimle yeniden doğuşuna kadar Bükreş, pek çok drama tanıklık etmiştir. Bükreş hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi Romanya'ya götürürken, şehrin ruhunu anlamak için onun "Küçük Paris" olduğu günlerden, devasa Halk Sarayı'nın inşasına uzanan çalkantılı yolculuğunu bilmek gerekir.

        BÜKREŞ NEREDE?

        Romanya'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Bükreş, Tuna Nehri'ne yaklaşık 60 kilometre mesafede, geniş ve verimli bir ova olan Romen Ovası (veya Eflak Ovası) üzerine kurulmuştur. Şehrin içinden geçen Dâmbovița Nehri, tarih boyunca şehrin su kaynağı olmuş ve yerleşimini şekillendirmiştir. Nehir bugün büyük ölçüde kanal içine alınmış olsa da, şehrin coğrafyasının önemli bir parçasıdır. Şehrin kuzey kesiminde ise Herăstrău ve Floreasca gibi bir dizi doğal göl bulunur ve bu göllerin etrafı şehrin en büyük ve en popüler parklarına ev sahipliği yapar.

        Bükreş, karasal iklimin belirgin özelliklerini taşır. Yazları oldukça sıcak geçerken, kışları soğuk, rüzgarlı ve genellikle kar yağışlıdır. Coğrafi olarak düz bir araziye sahip olması, şehrin zaman içinde dairesel bir şekilde genişlemesini sağlamıştır. Stratejik olarak Karpat Dağları ile Tuna Nehri arasında bir kavşak noktasında yer alması, onu tarih boyunca önemli bir ticaret ve askeri merkez yapmıştır.

        BÜKREŞ HANGİ ÜLKEDE?

        Bükreş, Doğu Avrupa'da yer alan ve Latin kökenli bir dile sahip olmasıyla çevresindeki Slav ve Fin-Ugor komşularından ayrılan Romanya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Romanya, zengin tarihi, Transilvanya gibi gizemli bölgeleri, Karpat Dağları'nın doğal güzellikleri ve son yıllarda geçirdiği hızlı ekonomik ve sosyal dönüşümle bilinen bir Avrupa Birliği üyesidir.

        Bükreş, bu ülkenin tartışmasız siyasi, ekonomik, kültürel ve akademik merkezidir. Romanya nüfusunun onda birinden fazlası bu şehirde yaşar. Parlamento, hükümet, bakanlıklar ve ülkenin en büyük ve en prestijli üniversiteleri Bükreş'te bulunur. Ülkenin komünizm sonrası dönemde yaşadığı tüm zorlukların ve başarıların bir yansıması olan Bükreş, günümüzde Doğu Avrupa'nın en önemli iş ve teknoloji merkezlerinden biri haline gelmektedir.

        BÜKREŞ HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Bugün Romanya'nın tartışmasız merkezi olan Bükreş'in başkent olma serüveni, 19. yüzyılda iki Rumen prensliğinin birleşmesiyle başlamıştır. Şehrin kuruluşuna dair efsaneler, adını "mutluluk" anlamına gelen "bucurie" kelimesinden alan Bucur adında bir çobana dayandırılsa da, tarihi kayıtlarda adı ilk kez 15. yüzyılda, Eflak Prensi III. Vlad'ın (Kazıklı Voyvoda veya tarihsel Drakula olarak da bilinir) ikametgahı olarak geçer. Uzun yıllar Eflak Prensliği'nin en önemli şehirlerinden biri olan Bükreş'in kaderi, 1859 yılında Eflak ve Boğdan (Moldavya) prensliklerinin birleşerek modern Romanya'nın temelini atmasıyla değişmiştir.

        1862 yılında Bükreş, bu birleşik yapının resmi başkenti olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten I. Dünya Savaşı'na kadar olan dönem, şehrin altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde şehir, Paris'ten ilham alınarak yeniden planlanmış; geniş bulvarlar, anıtsal binalar, zarif neoklasik ve Art Nouveau tarzı yapılar inşa edilmiştir. Şehir, bu görkemi ve canlı sosyal hayatı nedeniyle "Micul Paris" (Küçük Paris) olarak anılmaya başlanmıştır. Bu dönem, Bükreş'in modern Romanya'nın başkenti olarak kimliğini bulduğu ve Avrupa sahnesinde yerini aldığı dönemdir.

