"KULUÇKAYA YATAN TÜRLER İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Çelik, sulak alanların, özellikle ilkbahar ve sonbaharda birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Bu bölgeler hem mart ayında kuluçkaya yatan türler için önem arz ediyor hem de göç öncesi kuşların toplanma merkezi olarak ön plana çıkıyor.