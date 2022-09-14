Bülent Ersoy: Onları çok özlemişim

"ANA KUCAĞINA DÖNÜŞ!"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Ersoy, orkestrası ile barıştıkları için mutlu olduğunu dile getirmişti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Ersoy, "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu 'Ana kucağına dönüş' olarak görüyorum. Bu geçen süre içinde de sürekli konuşuyorduk. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, ayrı bir sanat... Başta sayın şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Bu ekip öyle bir ekip. Kısacası ana kucağına geri döndüler" diye konuşmuştu.