İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’da siyasi krizin de yaşanmasına neden olan Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamının İstanbul’da olduğunu tespit etti.

BULGAR MAFYA LİDERİ VE ADAMLARI KISKIVRAK YAKALANDI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, organize polisi, Bulgaristan İnterpolü tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamının Bakırköy’de olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Zhelyazkov ve 7 adamı sokakta yaya olarak ilerlerken kıskıvrak yakalandı.

ZHELYAZKOV TUTUKLANDI

Organize Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamı adliyeye sevk edildi. Zhelyazkov tutuklanırken 7 adamının sınır dışı edilmesi için resmi işlemler başlatıldı.

BULGARİSTAN’IN EN ÖNEMLİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

Mitio Ochite takma ismiyle tanınan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan’daki en tanınmış uyuşturucu kartellerinden. Zhelyazkov, Burgaz ve Varna’da uyuşturucu ticaretinin yanında, insan ticareti, gasp, yağma ve yaralama suçundan da aranıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ