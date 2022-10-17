Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, “Güvenlik ortamının kötüleştiği bir dönemde ve yeni silahlar tedarik edilmeden Ukrayna’ya silah yardımının yapılması uzunca bir süre için ordumuzun savunma yetkinliklerini zedeleyecek.” dedi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı
0:00 / 0:00
AA

Radev, Novo Selo poligonunda, NATO içinde artan teyakkuz önlemleri bağlamında ülkede oluşturulan çok uluslu savaş grubuna yönelik düzenlenen törene katıldı.

Bulgaristan’ın daha önce aldığı bir parlamento kararına dayalı Ukrayna’ya silah verilemeyeceğini belirten Radev, şunları söyledi:

"Bulgar ordusu modernizasyonunu ertelemek için daha fazla bahaneye yer yok. Bulgar politikacılar, 30 yıldır kendi kafalarına orduda reformlar yapmaya çalışıyorlar ve sonucu biliyoruz. Ciddi kadro kısıtlamalarına gidildi, finansman yetersizliği ve yeni silah eksikliği yaşanıyor, (NATO kapsamında) işlevsel uyumumuz da sınırlı.

Güvenlik ortamının kötüleştiği bir dönemde ve yeni silahlar tedarik edilmeden Ukrayna’ya silah yardımının yapılması uzunca bir süre için ordumuzun savunma yetkinliklerini zedeleyecek."

Silahlı kuvvetlerin sorunlarının politize edilmemesi çağrısında bulunan Radev, “Bu konuda gerçek bir ulusal birlik içinde olmalıyız.” dedi.

AĞIR SİLAH VERME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Bulgaristan, daha önce 2 kez Ukrayna’ya "MiG-29" savaş uçakları ve "S-300" füzeleri gibi ağır silah verme talebini reddetmişti.

Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, son olarak 16 Ekim’de Ukrayna’dan uçaksavar sistemleriyle ilgili yeni bir yardım talebi geldiğini ve bu talebin Bulgaristan’ın kapasitesini aştığını bildirmişti.

Öte yandan parlamentoda grubu olan Demokratik Bulgaristan (DB) partisi, Meclisin 19 Ekim’deki ilk oturumunda, ülkenin Ukrayna’ya silah yardımında bulunmasına ilişkin karar tasarısı sunacaklarını duyurmuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya’ya havalimanlarında çalışmak için 91 kişi geldi
DÜNYA Almanya’ya havalimanlarında çalışmak için 91 kişi ...
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Sullivan'la telefonda görüştü
DÜNYA Kalın'dan kritik görüşme
Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
DÜNYA Almanya'dan risk altındaki Afganlara yönelik yardım ...
Rusya'da yerleşim bölgesine uçak düştü!
DÜNYA Rusya'da yerleşim bölgesine uçak düştü!
Almanya ve İsviçre'de grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal
DÜNYA Almanya ve İsviçre'de yüzlerce uçuş iptal
Medvedev'den, İsrail'in Ukrayna'ya olası silah sevkiyatına ilişkin değerlendirme
DÜNYA Rusya'dan İsrail açıklaması
Suudi Arabistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
DÜNYA Suudi Arabistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ...
Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi
DÜNYA Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mülteci tepkisi
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mülteci tepkisi
İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson oldu
DÜNYA İsveç'in yeni başbakanı belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.