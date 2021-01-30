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Bulgaristan’da kalpazanlar 'Rambo' adına sahte pasaport düzenledi

Bulgaristan’da çökertilen kalpazanlık çetesinin hazırladığı sahte evrakların arasında "Rambo" filmiyle ün kazanan Hollywood yıldızı Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte turistik pasaport bulundu.

Bulgaristan’da kalpazanlar 'Rambo' adına sahte pasaport düzenledi
AA

Özel Savcılığın (SP) yayınladığı bildiride, Örgütlü Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğünün (GDBOP) operasyonunda, Karadeniz sahilinde “Slınçev Bryag" tatil merkezinde bir adrese yapılan baskın sonucu yüklü miktarda sahte evrak ve para ele geçirildiği belirtildi.

ABD’nin Gizli Servis ajanları ile iş birliği ile yapılan operasyonda, 295 bin 800 avro ve 340 bin 750 dolar değerinde banknot, evraklar ve teçhizat bulundu.

Olayla ilgili başkent Sofya’nın yanı sıra Burgaz, Filibe, Pazarcık ve Şumnu kentlerinde 30’u aşkın adreste arama yapıldı, sabıkalı 4 Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

Özel Savcılık, kalpazanlık çetesinin hazırladığı evrakların arasında, üretiminin yüksek kalitesinin “reklam kanıtı” olarak kullanılan, ünlü sinema yıldızı Sylvester Stallone adına düzenlenmiş sahte turistik Bulgaristan pasaportuna da rastlandığını duyurdu.

Gözaltına alınan sabıkalı şahısların, 2018 yılında yine Slınçev Bryag’da diğer bir operasyonda ortaya çıkarılan sahte evrak matbaası işlettikleri, haklarında soruşturma işlemleri sürerken, yeniden ve daha gelişmiş teknolojiyle kalpazanlık işi yaptıkları öğrenildi.

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