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        Haberler Magazin Burak Bulut, verdiği konserde sevgilisine evlenme teklifi etti - Magazin haberleri

        Burak Bulut, verdiği konserde sevgilisine evlenme teklifi etti

        Şarkıcı Burak Bulut, Elazığ konserinde sevgilisi Eda Sakız'a evlenme teklif etti. Eda Sakız, teklife "evet" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:05
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        Konser verirken sevgilisine evlenme teklifi etti
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        Son dönemlerde çıkardığı, 'Sevmedim Deme', 'Kehribar', Manolya' ve 'İçime Ata Ata' gibi şarkılarla tanınan Burak Bulut, sevgilisine sahnede duygusal bir sürpriz yaptı.

        Bir süredir kendisi gibi şarkıcı olan kız arkadaşı Eda Sakız ile aşk yaşayan Burak Bulut, geçtiğimiz akşam memleketi Elazığ'da verdiği konserde sevgilisine evlenme teklifi etti.

        Şarkıcı Burak Bulut, kız arkadaşını sahnesine davet etti ve "Bu koca adam ilk defa diz çökecek" diyerek Eda Sakız'a evlilik teklif etti. O anlarda Sakız'ın sevdiği bir jenerik müziği çalmaya başladı ve Eda, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

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        Eda Sakız, romantik evlilik teklifine "evet" dedi! Ayrıca, Burak Bulut, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Burak Bulut
        #Eda Sakız
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