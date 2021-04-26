Burak King: Bu şarkıyı daha sevgi dolu bir 'Dünya' için yazdık

"Bu şarkıyı daha sevgi dolu bir 'Dünya' için yazdık" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yağmurlu havaya aldırış etmeden çekilen klip, YouTube'da bir hayli ilgi gördü. Dünya çocuklarının anlatıldığı şarkı için uzun uğraşlar veren rapçiler, "Kalbinizi tüm kötülüklerden uzak büyütün. Bu şarkıyı daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir 'Dünya' için yazdık ve söyledik" ifadelerini kullandı.