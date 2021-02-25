UYUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Stili ile her zaman dikkatleri üzerinde toplayan Evcen'in şıklığı ve tüm ailenin aynı renk tonlarını tercih etmesi dikkat çekti.

El ele alışverişin keyfini çıkaran ünlü oyuncular, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin objektiflerine poz verdi.

İkili, gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra İstinyePark'taki alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.