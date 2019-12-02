Siyah - beyazlı taraftarların verdiği destekten ötürü mutlu olduklarını vurgulayan tecrübeli golcü, "Bugün çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. ilk yarı maçı kopardık, ikinci yarı skorun rahatlığıyla ciddiyetten uzak olduk. Atabildiğimiz kadar atmamız gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hele ki Atiba'nın oyundan çıkarken gelen destek hepimizin tüylerini diken diken etti. Böyle bir taraftara böyle bir galibiyet yakışırdı." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

Takım olarak birbirlerine alıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Çok yorum yapıldı bizim hakkımızda. Kötü yorumlar da vardı, iyi yorumlar da vardı. Çok eleştirildik ama yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz, adapte oluyoruz. Bugün oynadığımız oyunu herkes görüyor. şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." şeklinde konuştu.

"EMRE DEMİR'İ KORUMALIYIZ!"

Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir için de konuşan Burak Yılmaz, "Emre Demir kardeşim için çok mutluyum, kendisini gösterdi. Bugün belki de Türk futbolu yeni bir oyuncu daha kazanıyor ama onu korumamız gerekiyor. Başarılar diliyorum, Allah ona sakatlık vermesin inşallah. Yavaş yavaş sorumluluk yüklememiz gerekiyor. Çok genç, kendisine de gözümüz gibi bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.