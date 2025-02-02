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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz: Çok daha güçlü bir takım olacağız! - Kasımpaşa Haberleri

        Burak Yılmaz: Çok daha güçlü bir takım olacağız!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 mağlup etti. Lacivert-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:06
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        "Çok daha güçlü bir takım olacağız!"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 mağlup etti ve 3 puana uzandı.

        Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Burak Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve çok daha güçlü bir takım olacaklarını ifade etti.

        Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

        Öncelikle bu sezon bu güzel takımda çalışan, emek veren ve bizlere bu değerli oyuncu grubunu bırakan Sami Uğurlu ve Hakan Keleş hocalarıma teşekkür ediyorum. Adana Demirspor'da göreve başlayan Mustafa Alper Avcı'ya da başarılar diliyorum.

        Oyuncularımızla çalışmaya başladığımız bu kısa süre içerisinde yeni bir oyun inşaa sürecinin temellerini atmaya çalıştık. Kendi felsefemizi oyuncularımıza ilk günden itibaren detaylı bir şekilde anlattık ve onlardan aldığımız geri dönüşler memnun ediciydi. İlk maç olması itibariyle taktik ve planları uygulamak konusunda, yeni formasyona adapte olma konusunda bazı dalgalanmalarımız oldu ancak bunun son derece normal olduğunun farkındayız. Yapmaya devam edeceğimiz teorik ve pratik çalışmalarla adım adım oyunumuzu yukarıya taşıyacağız.

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        Bugün özelinde oyuncularımın arzusu ve isteği gayet olumluydu. Takımımızın kolay gol yeme probleminin farkındayız. Bunda psikolojik sebepler de bir etken. Bunu çok kısa sürede çözerek beklenen Kasımpaşa takımını izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

        Galibiyetten ötürü tüm oyuncularımı kutluyorum. Eksiklerimizin dönüşü ile birlikte çok daha güçlü bir takım olacağız.

        Haftaya çok değerli bir teknik adam takımı olan Çaykur Rizespor'u evimizde ağırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden o maça çok iyi bir şekilde hazırlanarak galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

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