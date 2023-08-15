Haberler Magazin Burcu Özberk'in cesur pozu gündem oldu! Bakan bir daha baktı!

Burcu Özberk'in cesur pozu gündem oldu! Bakan bir daha baktı! Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakterini canlandıran oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin fit fiziği ve kısa saçlı haline sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi. Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.08.2023 - 11:48 facebook

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FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinde Ece karakterini canlandıran Burcu Özberk, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Kraliçe, Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Şahane Damat gibi birçok dizide rol alan Burcu Özberk, güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Ünlü güzel son olarak kısa saçlı halini sevenlerinin beğenisine sundu.