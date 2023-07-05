Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlara kendini tanıtan Burcu Özberk, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan ile birlikte başrolü paylaşmıştı. Dizi reyting kurbanı olarak 11. bölümü ile final yapmıştı.