Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Dört beden teorisi nedir?

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk ve ressam Ali Elmalı'ydı...

"RESİM, DÖRT BEDENİ ÇALIŞTIRAN AKTİVİTELERDEN BİRİ"

Çoğunluğumuz ruh ve fizik beden olarak 2 beden olduğunu düşünüyor. Halbuki bizim duygu ve zihin bedenimiz de var. Resim, bu 4 bedeni çalıştıran nadir aktivitelerden bir tanesi... Ben bunu birikimle ve aldığım eğitimlerle öğrendim. Resim yaparken anda kalıyoruz ve bu çok önemli bir şey. Zihin oraya bir proje aktarmayı planlamış ve ne yapacağını seçmiş. Resim yapmak zihni rahatlatıyor. Ayrıca duygu ve ruhunuzu aktarıyorsunuz ve fiziğinizi kullanıyorsunuz. Renkleri matematikle oturturuz, resmi yaparken matematiği kullanırız.

📺 Burcu Ürge ile Her Şey Dahil



🎨 Emre Ertürk, dört beden teorisini anlattı. 🗣️ pic.twitter.com/STmr4D8vcK — HT Spor (@HTSpor) February 22, 2025