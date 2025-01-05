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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişkilerde duygusal manipülasyon - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişkilerde duygusal manipülasyon

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Dr. Bahar Tezcan ve İş İnsanı Gökhan Tuğlu'ydu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:05
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        İlişkilerde duygusal manipülasyon nedir?
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        HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da dikkat çeken konular ve konuklarıyla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Dr. Bahar Tezcan ve İş İnsanı Gökhan Tuğlu'ydu...

        Dr. Bahar Tezcan, ilişkilerdeki 'duygusal manipülasyon' vakalarıyla ilgili bilgi verirken, duygusal manipülasyona maruz kaldığını fark eden kişilerin ne yapması gerektiğini anlattı.

        İş İnsanı Gökhan Tuğlu ise Türkiye'nin metal sanayisindeki mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

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