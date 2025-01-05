Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişkilerde duygusal manipülasyon

HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da dikkat çeken konular ve konuklarıyla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Dr. Bahar Tezcan ve İş İnsanı Gökhan Tuğlu'ydu...

Dr. Bahar Tezcan, ilişkilerdeki 'duygusal manipülasyon' vakalarıyla ilgili bilgi verirken, duygusal manipülasyona maruz kaldığını fark eden kişilerin ne yapması gerektiğini anlattı.