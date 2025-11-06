Burdur'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 06.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:24
İsa A. (48) idaresindeki traktör, Elsazı köyünde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Traktörde bulunan yaralı T.Ö. (15) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
