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        Burdur Gölü'nde yine köpüklenme

        SONyıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:40
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        Burdur Gölü'nde yine köpüklenme
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        SONyıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü. Prof. Dr. İskender Gülle, "Herhangi bir olumsuz durumun göstergesi değildir. Burdur Gölü için normal bir durum" dedi.

        Burdur Gölü sahilinin bazı noktalarında köpüklenmeler görüldü. Oluşan köpüklenmeyen ilişkin konuşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, "Göllerde görülen köpüklenmeler bazen denizlerde de görülebilir. Köpüklenmeler ya sanayi atığı, ya kanalizasyon atığı kaynaklıdır ya da doğal yollardan gelişebilir. Burdur Gölü'nde genellikle her yıl kış aylarında veya ilkbaharın ilk dönemlerinde bu köpüklenmeyi görebiliyoruz. Özellikle kışın suların soğuduğu dönemlerde diyatomların ve alglerin ayrışması ile ortaya çıkan organik madde ve yağların göl suyunda bir nevi sabunlaşması ile oluşuyor. Bilindiği gibi Burdur Gölü'nün pH derecesi oldukça yüksek, (yaklaşık 9,1) ve alkali bir göl olduğu için organik madde ile alkalilerin bir sabunlaşma sürecidir. Göldeki herhangi bir olumsuz durumun göstergesi değildir. Burdur Gölü için normal bir durum" dedi.

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