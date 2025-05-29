Eşinin doğum için gittiği hastanenin asansöründe kalp krizi geçirdi, 3 gün sonra öldü

Burdur'daki KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz, 3 gün önce 2'nci çocuğunun doğumu için yattığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki eşini görmeye geldi. Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı. Daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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