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        Eşinin doğum için gittiği hastanenin asansöründe kalp krizi geçirdi, 3 gün sonra öldü

        BURDUR'da eşini doğum için yattığı hastanede görmeye giden İsmail Akyaz (39), asansörde fenalaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:19
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        Eşinin doğum için gittiği hastanenin asansöründe kalp krizi geçirdi, 3 gün sonra öldü
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        BURDUR'da eşini doğum için yattığı hastanede görmeye giden İsmail Akyaz (39), asansörde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail Akyaz, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Burdur'daki KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz, 3 gün önce 2'nci çocuğunun doğumu için yattığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki eşini görmeye geldi. Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı. Daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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