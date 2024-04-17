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        Burdur'da otoparkta duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde, otoparkta duvara çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:22
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        Burdur'da otoparkta duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde, otoparkta duvara çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

        Zekeriya D. idaresindeki 15 MA 1150 plakalı otomobil, Konak Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı.

        Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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