Burdur'da otoparkta duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zekeriya D. idaresindeki 15 MA 1150 plakalı otomobil, Konak Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı.

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