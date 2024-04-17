Kışın kapatılan Medusa mozaiği, yeniden ziyarete açıldı

BURDUR'dakiKibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, iklim şartlarından korunması amacıyla kış ayları boyunca kapalı olan Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiğinin ziyarete açıldığını duyurdu. Medusa mozaiği, kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi'nde, birbirinden derin yarlarla ayrılan hakim 3 tepe üzerinde kurulu Kibyra Antik Kenti'nde 2006'da başlatılan kazı çalışmaları, 2010'dan itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor. 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil olan Kibyra'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve destekleri haricinde, Burdur Valiliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediye Başkanlığı'nca da destekleniyor.

Medusa, M.S 1'inci yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide 'Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine' inanılan 'yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar' olarak biliniyor. Onu tasvir eden 'Opus Sectile' tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada benzeri yok. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim şartlarından korunması amacıyla kış ayları boyunca kapalı olan Kibyra odeionu opus sectile Medusa mozaiği ile Odeion stoası opus tessellatum zemin mozaiği açılmış olup, kasım ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir" dedi.