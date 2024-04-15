Burdur'da terk edilmiş otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Burdur'da 1 yıl önce bırakıldığı yerden otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Burdur'da 1 yıl önce bırakıldığı yerden otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Y.S. Bozkurt Mahallesi Çevre Yolu altındaki çamlık alana 1 yıl önce bıraktığı 15 AZ 489 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.
Polis, çalışmayan, camları kırık ve plakasız otomobilin A.G. (34) tarafından çalındığı tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Araç Y.S'ye teslim edildi.
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