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        Burdur'da terk edilmiş otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Burdur'da 1 yıl önce bırakıldığı yerden otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:16
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        Burdur'da terk edilmiş otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Burdur'da 1 yıl önce bırakıldığı yerden otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.S. Bozkurt Mahallesi Çevre Yolu altındaki çamlık alana 1 yıl önce bıraktığı 15 AZ 489 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.

        Polis, çalışmayan, camları kırık ve plakasız otomobilin A.G. (34) tarafından çalındığı tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Araç Y.S'ye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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