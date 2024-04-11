Burdur'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira ceza

Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 7 bin 945 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

Aracından inerken yere düşen R.E. burnundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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