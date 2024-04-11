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        Burdur'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira ceza

        Burdur'da "dur3 ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:44 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:44
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        Burdur'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira ceza
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        Burdur'da "dur3 ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        R.E. idaresindeki 34 HJC 28 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Konak Mahallesi'nde polislerden otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücü, 15 dakikalık kovalamacanın ardından Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde durduruldu.

        Aracından inerken yere düşen R.E. burnundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 7 bin 945 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

        R.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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