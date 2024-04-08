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        Eşyaları yola atıp, eve giren 3 polisi yaralamıştı; tedavi için Konya'ya gönderildi

        BURDUR'da evdeki eşyaları yola atıp, rastgele ateş açan, kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaralayan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:55
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        Eşyaları yola atıp, eve giren 3 polisi yaralamıştı; tedavi için Konya'ya gönderildi
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        BURDUR'da evdeki eşyaları yola atıp, rastgele ateş açan, kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaralayan A.D. (45) tedavi için Konya'ya sevk edildi. Polis memurları, yalnız yaşadığı ve bipolar bozukluk teşhisi konulduğu belirlenen A.D.'den şikayetçi olmadı.

        Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan A.D., dün saat 11.00 sıralarında evin balkonuna çıkarak eline geçirdiği eşyaları yola atmaya başladı. Komşuların durumu bildirmesiyle adrese ekipler sevk edildi. A.D. bir süre sonra kurusıkı tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri A.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Çabalar sonuçsuz kalınca polis, yan taraftaki evin çatısından eve girmek için harekete geçti. Polis, A.D.'nin bulunduğu yere biber gazı atarak eve girdi. A.D. ise içeri giren polislere kurusıkı tabanca, bıçak ve baltayla saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru kurusıkı tabancayla ateş açılması ile omuzundan, iki polis memuru ise satır darbelerinden korunmak isterken yaralandı. Bir polis de biber gazından etkilendi. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.D., evden çıkarıldı. Yaralı polisler ve A.D. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        A.D.'nin yapılan araştırmada yalnız yaşadığı ve daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu belirlendi. Polis memurlarının şikayetçi olmadığı A.D. ifadesinin ardından tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine sevk edildi.

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