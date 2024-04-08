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        Burdur'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Burdur'daTürk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:25
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        Burdur'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Burdur'daTürk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürlüğü çelengi bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Türk Polis Teşkilatı'nın dünyadaki değişim ve gelişimleri takip ettiğini, en son teknolojiyi kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma ulaştığını söyledi.

        Milletin her bir ferdinin can ve mal emniyeti için canı pahasına fedakarca ve cesaretle görev yaptıklarını vurgulayan Bitirik, "Türk polisi, kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle devletin emriyle yürüttüğü görevleri, devletimizin tüm kuruluşları ile de işbirliği ve ahenk içerisinde yerine getirmektedir." dedi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve çok sayıda polis katıldı.

        Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur Şehitliğini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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