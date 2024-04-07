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        Eşyaları yola atıp, kurusıkıyla ateş açtı; eve giren 3 polisi yaraladı

        BURDUR'da evdeki eşyaları yola atıp, kurusıkı tabancayla rastgele ateş açan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:45
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        Eşyaları yola atıp, kurusıkıyla ateş açtı; eve giren 3 polisi yaraladı
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        BURDUR'da evdeki eşyaları yola atıp, kurusıkı tabancayla rastgele ateş açan A.D. (45), kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaraladı. Bir polisin ise biber gazından etkilendiği olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.D. güçlükle etkisiz hale getirildi.

        Burdur'da Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan A.D., saat 11.00 sıralarında evin balkonuna çıkarak eline geçirdiği eşyaları yola atmaya başladı. Komşuların durumu bildirmesiyle adrese ekipler sevk edildi. A.D. bir süre sonra kurusıkı tabancayla rastgele çevreye ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarında başarılı olamayan polis, yan taraftaki evin çatısından eve girmek için harekete geçti. Polis, A.D.'nin bulunduğu yere biber gazı atarak eve girdi. A.D. ise içeri giren polislere kurusıkı tabanca, bıçak ve baltayla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru kurusıkı tabancayla ateş açılması ile omuzundan, iki polis memuru ise satır darbelerinden korunmak isterken yaralandı. Bir polis de biber gazından etkilendi. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.D., evden çıkarıldı. Yaralı polisler ve A.D. ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yalnız yaşadığı ve komşularının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ettiği A.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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