Burdur'da iş yeri ve otomobili kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Dükkanda ve otomobilde hasara neden olan yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kızılkaya Beldesi'nde Mustafa G'ye ait berber dükkanında ve Tugay M'ye ait 07 GK 505 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir iş yerini ve otomobili kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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