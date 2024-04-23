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        Vali Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını öğrenciye devretti

        Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrenciye devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:06
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        Vali Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını öğrenciye devretti
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        Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrenciye devretti.

        Burdur Valisi Türker Öksüz, makamını temsili olarak Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol'a bıraktı.

        Makam koltuğuna oturan öğrenci Nursel Gürol, makama oturmanın çok gurur verici olduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.​​​​​​​

        Gürol, mutlu olmasının nedenlerinden birisinin de Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesi olduğuna değinerek, "Bir gün bu makamlara bizler oturacağız. Oturduğumuzda görevimiz her ne olursa olsun bunu hakkı ve layıkıyla yapacağız. Bize bu konuda yardımcı olan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Başta Burdur'da bulunan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Gürol, 23 Nisan Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

        Ziyaret sırasında temsili olarak koltuğunu Gürol'a devreden Öksüz, Gürol ile birlikte ağırladığı çocuklarla yakından ilgilendi, onlara hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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