Vali Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını öğrenciye devretti

Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrenciye devretti.

Burdur Valisi Türker Öksüz, makamını temsili olarak Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol'a bıraktı.

Makam koltuğuna oturan öğrenci Nursel Gürol, makama oturmanın çok gurur verici olduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.​​​​​​​

Gürol, mutlu olmasının nedenlerinden birisinin de Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesi olduğuna değinerek, "Bir gün bu makamlara bizler oturacağız. Oturduğumuzda görevimiz her ne olursa olsun bunu hakkı ve layıkıyla yapacağız. Bize bu konuda yardımcı olan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.