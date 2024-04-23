Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışması

Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışmaları sürüyor.

Kenttin mevcut yer altı su kaynağındaki yetersizlik nedeniyle Isparta'nın Senir beldesindeki yer altı suyunun hazırlanan projeyle borularla kentte getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder Senir bölgesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Milletvekili Korkmaz, alana incelerken yaptığı açıklamada, projenin 2024 yazına yetişmeyeceğini en iyi ihtimalle 2025 yazında su sorununun çözüleceğini söyledi.