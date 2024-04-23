Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışması

        Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışmaları sürüyor.

        Kenttin mevcut yer altı su kaynağındaki yetersizlik nedeniyle Isparta'nın Senir beldesindeki yer altı suyunun hazırlanan projeyle borularla kentte getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

        Proje kapsamında Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder Senir bölgesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Milletvekili Korkmaz, alana incelerken yaptığı açıklamada, projenin 2024 yazına yetişmeyeceğini en iyi ihtimalle 2025 yazında su sorununun çözüleceğini söyledi.

        Burdur'u 2024 yazı için ciddi bir içme suyu sorunu beklediğini belirten Korkmaz, "Kuraklık sorunu ortada duruyor. Burdur Belediyesi, Valilik ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüyle bir an önce oturup projeye başlamamız lazım. İnşallah yazın kuraklık olmaz ama olma ihtimali yüksek. Kenttin mevcut kuyulardaki su miktarında ciddi sorun var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Burdur'da kafeden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ya...
        GÜNCELLEME - Burdur'da kafeden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ya...
        Burdur Gölü yakınındaki arazilerde 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturul...
        Burdur Gölü yakınındaki arazilerde 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturul...
        Kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı
        Kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı
        Burdur'da kafeden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Burdur'da kafeden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Burdur Valiliğinden "bir kişinin kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı"...
        Burdur Valiliğinden "bir kişinin kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı"...
        Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı