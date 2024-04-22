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        Burdur'da kafeden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

        Burdur'da art arda iki gün soyulan kafedeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 08:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:48
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        Burdur'da kafeden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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        Burdur'da art arda iki gün soyulan kafedeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafede iki gün üst üste hırsızlık olduğunu fark eden kafe çalışanları güvenlik kamerasını kontrol etti.

        Kimliği belirsiz bir kişinin kafe kapandıktan sonra 2 gece hırsızlık yaptığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi. Kafede inceleme yapan polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

        Kafenin müdürü Buğrahan Çığ, gazetecilere, 20 ve 21 Nisan'da iş yerlerinde hırsızlık olduğunu söyledi.

        Depodaki bir miktar parayı alan hırsızın ilk gün yangın kapısından ikinci gün de girdiği pencereden çıktığını belirten Çığ, "Olayı anladıktan sonra polisi aradık. Elemanımızın sigarasından, gözlüğe kadar her şey alınmış, bir miktar maddi kaybımız var." diye konuştu.

        Güvenlik kamerasında, kafeye yaklaşan iki kişiden birinin dışarıda etrafı kontrol ettiği, yüzü kapalı olan kişinin kafenin yanındaki klima ünitesine basarak üst kata çıktığı ve buradaki açık pencereden iş yerine girip kasadaki ve bahşiş kutusundaki paralar ile çekmecedeki eşyaları aldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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