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        Burdur'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:42
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        Burdur'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Selim Tüzün (43) idaresindeki 03 FZ 096 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Sarıdere mevkisinde Volkan B'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 34 CYN 069 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otobüsün sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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