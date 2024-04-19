Burdur için fırtına uyarısı
Burdur Valiliğince kent ve çevresi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Burdur Valiliğince kent ve çevresi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahminlerinde, rüzgarın cumartesi günün ilk saatlerden itibaren Burdur çevresinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, hortum, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Fırtınanın etkisini pazar kaybetmesi bekleniyor.
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