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        Burdur için fırtına uyarısı

        Burdur Valiliğince kent ve çevresi için fırtına uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:28
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        Burdur için fırtına uyarısı
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        Burdur Valiliğince kent ve çevresi için fırtına uyarısında bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahminlerinde, rüzgarın cumartesi günün ilk saatlerden itibaren Burdur çevresinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, hortum, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

        Fırtınanın etkisini pazar kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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